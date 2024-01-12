قبل معركة ريال مدريد وبرشلونة | النصر يفاجئ أنشيلوتي بهدية خاصة

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، هدية خاصة من مسؤولي نادي النصر السعودي، على هامش تواجد الفريق الملكي بالرياض لخوض كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف "الأول بارك"، معقل النصر، مباريات كأس السوبر الإسباني بمشاركة الرباعي ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وأوساسونا.

وتغلب ريال مدريد على جاره أتلتيكو بنتيجة 5-3 يوم الأربعاء بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليضرب موعدا ناريا مع غريمه برشلونة في الدور النهائي بعد غد الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صورا للإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي للنادي، وهو يسلم مواطنه أنشيلوتي قميص الفريق الأصفر.

كما كرم جويدو أيضا روبرتو كارلوس، وإيميليو بوتراجينيو، أسطورتي ريال مدريد.

ويضم النصر بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد في كل البطولات.