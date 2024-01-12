عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل معركة ريال مدريد وبرشلونة | النصر يفاجئ أنشيلوتي بهدية خاصة

صدى البلد

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، هدية خاصة من مسؤولي نادي النصر السعودي، على هامش تواجد الفريق الملكي بالرياض لخوض كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف "الأول بارك"، معقل النصر، مباريات كأس السوبر الإسباني بمشاركة الرباعي ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وأوساسونا.

وتغلب ريال مدريد على جاره أتلتيكو بنتيجة 5-3 يوم الأربعاء بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليضرب موعدا ناريا مع غريمه برشلونة في الدور النهائي بعد غد الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صورا للإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي للنادي، وهو يسلم مواطنه أنشيلوتي قميص الفريق الأصفر.

كما كرم جويدو أيضا روبرتو كارلوس، وإيميليو بوتراجينيو، أسطورتي ريال مدريد.

ويضم النصر بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد في كل البطولات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

موضوعات متعلقة

حملة الدفاع عن اللقب| منتخب قطر يهزم لبنان في كأس آسيا بثلاثية

كليلة ودمنة | عروض فنية وبصرية تسلب العقول بافتتاح بطولة أمم آسيا

الأول.. نجم الأهلي السابق يحقق رقما مميزا في الدوري السعودي

عقبة مالية صادمة تقف أمام نجم أتلتيكو مدريد للانتقال إلى الدوري السعودي

بعد 5 أيام من وفاته.. جسد الأسطورة بكنباور يوارى الثرى بميونيخ

قطر تنهى الشوط الأول متقدمة على لبنان في افتتاح أمم آسيا

أمم إفريقيا| لاعبو منتخب مصر يتفقدون استاد فيليكس قبل مواجهة موزمبيق

من غير ولا مليم .. تفاصيل تعاقد الأهلي مع عمر عبدالواحد

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ