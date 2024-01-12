شوقي علام: الإيمان يغرس في الفرد يقظة الضمير والتعامل بالحسنى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأيمان يغرس في الفرد يقظة الضمير، والتعامل بالحسنى والإحسان مما يجعل بنيان الوطن قويًّا، متماسكًا، وثيق الروابط والأواصر، ووفير التعاون على البر والتقوى.

واضاف الدكتور شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظره" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي حمدي رزق أن الإيمان يساعد الإنسان على تصفية لنيته، ومراقبته لخالقه في تصرفاته وسلوكياته، مع الحرص على ملءِ الوقت بالطاعة والعمل النافع.

واوضح المفتي على أن التزام الإحسان، والعمل بمقتضياته في النية، والأفعال، والأقوال، من محاور التربية الفاضلة والواقعية التي أمر الله تعالى عباده باتباعها.

الالتزام بالقانون

وأضاف مفتي الجمهورية أن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون منھا الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة، وغرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.