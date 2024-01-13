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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسهم شركات الشحن والطاقة على خلفية التطوّرات في البحر الأحمر

ارتفاع أسهم شركات
ارتفاع أسهم شركات الشحن والطاقة

ارتفعت أسهم شركات الشحن والطاقة أمس الجمعة ، بعد شنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات جوية على أهداف استراتيجية في اليمن، مما أدى إلى صعود أسعار النفط الخام والشحن.

وصعد سهم شركة الشحن الألمانية "Hapag-Lloyd AG" حوالي 4.8 % بينما ارتفع سهم "A.P. Moller-Maersk" A/S إلى 3.9%.

كما قفزت أسهم شركة "Frontline Plc" البولندية بأكثر من 5 %، في حين ارتفعت أيضا أسهم الشركة الدنماركية "DSV AS" بنسبة 5.8 % بالإضافة إلى صعود أسهم شركات الشحن الآسيوية بشكل كبير، إذ قفز سهم شركة "Korea Line Corp" الكورية الجنوبية بما يصل إلى 0.24 %.

ومن المتوقع أن تحقق غالبية أسهم شركات الشحن مكاسب كبيرة للشهر الثاني على التوالي، وسط توقعات بأنّ الطرق الالتفافية الطويلة لتجنب التصعيد في البحر الأحمر ستعزز أسعار الشحن العالية.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى مثل "Shell Plc" و "TotalEnergies" إذ تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

ارتفاع أسعار الشحن والطاقة 

وتؤدي التأثيرات المتتالية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن والطاقة في العالم.

 

شركات الشحن الطاقة النفط الخام البحر الأحمر النفط اليمن

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