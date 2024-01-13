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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

يضم هاتف Oppo Reno 8 T من شركة أوبو عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية ضخمة، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية الأمر الذي يجعله ينافس هواتف الفلاجشيب مع سعرمناسب جدًا للشباب.  

 

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T في السوق المصري من حوالي 11 ألف و 111 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 

وجاء بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

 

ويحتوي على بطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة.

 

ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

 

 

 

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