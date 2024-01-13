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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: الانتهاء من فعاليات اليوم العلمي الأول للزمالة المصرية بطب الأطفال

فاعليات يوم الزمالة
فاعليات يوم الزمالة المصرية

نظمت اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة مطروح تحت إشراف الدكتورة غادة عزت منسق الزمالة بمطروح فعاليات اليوم العلمي الأول للزمالة المصرية لتخصص طب الأطفال بقاعه تدريب صحة المرأة بمستشفى مطروح العام بحضور المشرف العلمي الدكتور أشرف عياد رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومي بدمنهور واستاذ مساعد طب الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والمناعة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية والمشرف العلمي للبورد المصري بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

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وقام  الدكتور أشرف عياد بتدريب أطباء الزمالة المصرية في تخصص طب الأطفال، وشرح ثلاثة محاضرات تحت عنوان (Bronchiolitis، Fever without origin
، Myth of breast feeding) وتم استكمال واعتماد كتاب الأنشطة (log book) وتسجيل اليوم العلمي بالكتيب، بحضور الدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفى الأطفال التخصصى والدكتورة ايمان جمعه ومسئول الحضانات بالمديرية، والدكتورة اماني الشيمي مدربه الزماله بمستشفى الأطفال والدكتورة تيسير السوداني مدربه الزمالة بمطروح العام وعدد من متدربى الزمالة أطباء الأطفال.

كما قام الدكتور أشرف عياد بزيارة مستشفى الأطفال التخصصى ومتابعة الاستعداد لاعتماد اقسام الأطفال المبتسرين وعناية الأطفال على أرض الواقع تسهيلا على المتدربين من أطباء الزمالة وفى سبيل تقديم خدمة طبية مميزة لأهالى مطروح.

كما قام الدكتور أشرف عياد بالمرور على حالات العناية المركزة للأطفال ومناقشه الحالة الصحية للحالات و بروتوكول العلاج مع الأطباء.

يأتي ذلك في اطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والشمول في تغطية جميع المراكز بالمحافظة من التخصصات المدربة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية.

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