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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بزعم استعدادها لتنفيذ هجمات.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان

قوات الاحتلال _ صورة
قوات الاحتلال _ صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف 3 خلايا في جنوب لبنان الليلة الماضية، كانت تستعد لتنفيذ هجمات على شمال إسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مروحية هجومية استهدفت خليتين في بلدة مروحين بجنوب لبنان، كما قصفت القوات الخاصة والمدفعية فرقة صواريخ مضادة للدبابات في يارون.

وتأتي هذه الضربات وسط هجمات متكررة بين إسرائيل وحزب الله على شمال، عقب بدء الاحتلال حربه على غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش، إن حزب الله لم يستخدم في عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتي الآن إلا جزءًا يسيرًا من قدراته وسلاحه وصواريخه ‏وإمكاناته وخبراته.

وأضاف دعموش: "لأن المعركة محدودة، لكن إذا فرض الاحتلال الإسرائيلي الحرب علينا فسنريه من قدراتنا وبأسنا ‏ما يجعله يندم على جرائمه وعدوانه".‏

على جانب آخر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إنه لا توجد قرية في لبنان بعيدة عن متناول الجيش الإسرائيلي. 

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