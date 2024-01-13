وحش التصوير.. موبايل جبار من أوبو بشاشة أوليد وكاميرا متميزة

يعد موبايل Oppo Reno 11 Pro، أحدث هواتف أوبو الذكية في الأسواق العالمية، الذي يندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة العليا، بتصميم أنيق ومواصفات شبه رائدة من بينها شاشة أوليد وكاميرا بورترية متميزة.

ونعرض إليكم فيما يلي سعر ومواصفات أوبو Reno 11 Pro.

مواصفات أوبو Oppo Reno 11 Pro

يتميز هاتف أوبو Reno 11 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ودعم تقنية HDR10+.

ويتمتع هاتف أوبو Reno 11 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

أوبو Oppo Reno 11 Pro

ويتم تشغيل الإصدار الدولى من هاتف أوبو Reno 11 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200، بدلا من معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 المستخدم في الطراز الصيني، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 512 جيجابايت.

Oppo Reno 11 Pro

ومن ناحية البطارية، يأتي هاتف Reno 11 Pro مزودا ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 80 وات.

Oppo Reno 11 Pro

سعر أوبو Oppo Reno 11 Pro

ويتوفر الإصدار الدولي من هاتف Reno 11 Pro، للييع عبر متجر أوبو على الإنترنت، مقابل سعر حوالي 537 دولار (أي ما يعادل 16.590 جنيه مصري).