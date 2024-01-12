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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات ممتازة.. أوبو تطلق تابلت أندرويد ينافس iPad

Oppo Pad Neo
Oppo Pad Neo

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن جهازها اللوحي الجديد Oppo Pad Neo، والذي يتميز بإمكانات قوية وسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات تابلت أوبو Oppo Pad Neo

يتميز تابلت أوبو الجديد Oppo Pad Neo، بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 11.35 بوصة، بدقة 2.4K تبلغ 2400 × 1700 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وكثافة 260 بكسل لكل بوصة، وما يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي  86.4 %، وتبلغ أبعاد الجهاز 255.12 × 188.04 × 6.89 مليميتر ويزن 538 جراما.

 

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ويتم تشغيل تابلت أوبو Oppo Pad Neo، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G90، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Oppo Pad Neo

ويحزم تابلت أوبو Oppo Pad Neo، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 33 وات، ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم ColorOS 13.2، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويمتاز تابلت أوبو Oppo Pad Neo، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، تدعم التركيز التلقائي للصورة.

ويأتي تابلت أوبو Oppo Pad Neo، مزودًا بمكبرات صوت رباعية تعمل بتقنية Dolby Atmos، مع دعما لشريحة SIM، وشبكة Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومنفذ شحن UBS-C.

Oppo Pad Neo

سعر تابلت أوبو Oppo Pad Neo

يتوفر إصدار واي فاي من تابلت أوبو Oppo Pad Neo، مقابل سعر يبدأ من 258 دولار (أي ما يعاديل 7.970 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر إصدار LTE، حوالي 301 دولار (أي ما يعاديل 9.300 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 رام + 128 جيجابايت. 

Oppo Pad Neo
أوبو تابلت أوبو الجديد Oppo Pad Neo سعر أوبو Pad Neo مواصفات Oppo Pad Neo

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