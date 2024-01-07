بطارية 8800 مللي أمبير.. تابلت أندرويد جديد بسعر اقتصادي

كشفت شركة أوكيتيل Oukitel، عن تابلت أندرويد جديد يطلق عليه اسم Oukitel OT8، والذي يتميز ببطارية تبلغ سعتها 8800 مللي أمبير وسعر اقتصادي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت Oukitel OT8، بشاشة كبيرة بقياس 11 بوصة، من نوع LCD، بدقة 2K، تبلغ 1200 × 2000 بكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

مواصفات تابلت Oukitel OT8

يعمل تابلت Oukitel OT8، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T606، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بمساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

Oukitel OT8

أبرز ما يميز تابلت Oukitel OT8، هو بطارية تبلغ سعتها 8800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 13.

يتميز الجهاز اللوحي المخصص للرفاية والتعليم والعمل، بسمك يبلغ 7.8 ملميتر، ويزن الجهاز حوالي 515 جرام، ويحتوي Oukitel OT8، على كاميرتين الخلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

تشتمل بقية ميزات Oukitel OT8، على مكبرات صوت رباعية ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB-C، ويأتي أيضا مزودا بفتحة بطاقة SIM مزدوجة ويدعم العمل مع القلم الألكتروني يتم بيعه بشكل منفصل.

يتوفر تابلت Oukitel OT8، في 3 خيارات للألوان هي: الأخضر والرمادي والفضي، مقابل سعر حوالي 180 دولار (أي ما يعادل 5.530 جنيه مصري).