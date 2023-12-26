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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تابلت جديد ممتاز في فئة الـ 2000 جنيه فقط

تابلت جديد ممتاز
تابلت جديد ممتاز في فئة ال 2000 جنيه بس

أعلنت شركة Teclast عن  الجهاز اللوحي الأنيق والميسور التكلفة Teclast P30T في وقت سابق من هذا الشهر. تم إطلاق هذا الجهاز اللوحي رسميًا في السوق الصيني وتم أيضًا الكشف عن سعره. ذكرت Teclast أيضًا أنه سيأتي مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 14. يتوفر الجهاز اللوحي للشراء بسعر (70 دولارًا) أي ما يعادل 2200 جنيه تقريبا. لنلق نظرة على أهم مواصفات هذا الجهاز اللوحي:

تابلت جديد ممتاز في فئة ال 2000 جنيه بس

مميزات Teclast P30T:

 

• شاشة IPS مقاس 10.1 بوصة بدقة 1280 × 800. تستخدم الشاشة تقنية TDDI لتحسين الوضوح البصري واستجابة اللمس. كما أنها تتميز بمعدل استرداد اللمس 120 هرتز وزاوية مشاهدة واسعة 178 درجة، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وغامرة.

• تصميم جذاب مع هيكل معدني أنيق بلون رمادي نجمي يمنحه مظهرًا أنيقًا مع الحفاظ على وزن خفيف يبلغ 440 جرامًا فقط. كما يضيف تصميم الحواف المستقيمة إلى جماليته ويضمن أيضًا قبضة مريحة.

تابلت جديد ممتاز في فئة ال 2000 جنيه بس

• معالج Allwinner A523 ثماني النواة من نوع A55 ، مسجل بسرعة تصل إلى 1.8 جيجاهرتز. يقترن هذا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، والتي يمكن توسيعها حتى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية. للتخزين ، يوفر الجهاز اللوحي مساحة تخزين سخية تبلغ 128 جيجابايت ، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

• كاميرا خلفية ثنائية عالية الدقة 5 ميجابكسل و 2 ميجابكسل ، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو ثنائية. يوفر الجهاز اللوحي Teclast P30T اتصالًا قويًا مع Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.4 ، مما يوفر اتصالًا سريعًا وموثوقًا بالإنترنت والأجهزة. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز ببطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة.

تابلت جديد ممتاز في فئة ال 2000 جنيه بس

ميزات Android 14:

 

أعلنت الشركة أيضًا عن نظام التشغيل Android 14 لهذا الجهاز اللوحي والذي يتم طرحه حاليًا ويأتي مع العديد من الميزات الجديدة. يتضمن هذا التحديث الجديد الرقابة الأبوية لوقت الشاشة ، وحفظة تطبيقات محدثة ، ووضع المناظر الطبيعية ، وشريط مهام متعدد المهام ، ووضع إنتاجية يشبه الكمبيوتر ، وأحدث برامج تصحيح الأمان من Android.

 

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