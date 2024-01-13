عزيز عبدو يطلق كليب "لو يجي الليل" بأداء تمثيلي محترف ورومانسي

أطلق الفنان عزيز عبدو الملقب عالميا وعربياً بـ 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 أحدث أغنياته المنفردة المصورة "لو يجي الليل" من ألحان الفنان و الملحن المصري عمرو مصطفى، وإخراج اللبنانية رندلى قديح، حيث ظهر فيها بأداء تمثيلي محترف أظهر به رومانسية كبيرة في الأداء والكلمات والألحان،.

واحتوت أحداث الكليب على قصة رومانسية عاطفية بها أحداث "الأكشن" والعشق والخيال.

وتم طرح أغنية "لو يجي الليل" مصورة فيديو كليب عبر قناة عزيز عبدو الرسمية في اليوتيوب، وعبر جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات، وبتوزيع موسيقي حمل الآلات الغربية الى جانب الشرقية قام بها الموزع اللبناني هادي شرارة.

وتميزت الأغنية بكلمات عاطفية رومانسية أبدع في كتابتها الشاعر المصري مصطفى ناصر، الذي يقول في مطلعها:

اه لو يجي الليل .. والاقي فجأة قصادي عينيه

يخلولي الليل .. مفيش ليل اتعاش قبليه

يطول بينا الليل .. اه لو ليلي يطوّل بيه

ده انا سنين مستني الاقيه

اه لو يجي الليل .. والاقي نفسي بقيت وياه

يروح ليل يجي ليل .. وانا بقالي ليالي معاه

كفاية عندي الليل .. يفوت بعد ما قلبي لقاه

ليالي عمري شوية عليه..

وقد لاقت الأغنية فور صدورها حملة استحسان كبيرة عبر جميع القنوات الفضائية والقنوات الإذاعية في مصر والخليج والعالم العربي، وحققت مشاهدات كبيرة وتفاعلاً من الجمهور عبر جميع المنصات الشهيرة، وهي من إنتاج استوديوهات Soul sound Music في دبي.