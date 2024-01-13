منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وموزمبيق بالأصفر بالكامل

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود ،بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا2023 التي تستضيفها كوت ديفوار .

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك:"منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وموزمبيق بالأصفر".

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبا مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقي.