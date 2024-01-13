شراكات فاعلة بين شركة خاصة والحكومة والبنك المركزي لدعم المدفوعات الرقمية

خلال مشاركتها في قمة فوربس المقامة حاليا في الجونة، أكدت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا مصر، أن استراتيجية الشركة تسهم بشكل فعّال في تعزيز وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية في مصر وأفريقيا.

وقالت إن الشركة تعمل على جذب أفضل المواهب التقنية وتأسيس شراكات فعّالة مع الجهات ذات الصلة بهدف دعم هذا التحول ومنها عدد من البنوك والجهات الكبرى مثل البنك التجارى الدولى.

وفي سياق آخر، أوضحت البابا أن الرغبة في تحقيق التحول الرقمي تزايدت بشكل كبير نتيجة للتحديات الاقتصادية الحالية،

وأكدت أن الشركة تهتم بملف التنمية المستدامة والمبادرات الاجتماعية ولا سيما دعم المرأة والشباب.

وفي إطار جهود الشركة لدعم التحول الرقمي، أوضحت البابا أن "فيزا" أقامت شراكات فاعلة مع الحكومة المصرية والبنك المركزي بهدف دعم قطاع المدفوعات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي وأجندة الشمول المالي في مصر.

وأكدت أن تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي يعد جزءًا أساسيًا من رسالة الشركة لدعم تمكين كل فرد في البلاد من الاستفادة من فوائد الأنظمة الرقمية المتقدمة، مع التركيز على رقمنة القطاعات الحكومية بهدف توفير الكفاءة والشفافية والحوكمة المطلوبة.