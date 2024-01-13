تكليف رئاسي بـ زيادة جديدة للأجور والمعاشات.. ونواب: جاءت في فى وقتها.. وتستهدف التصدى لموجة ارتفاع الأسعار

وزير المالية:

نستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان

رئيس قوى عاملة النواب:

التكليف الرئاسي بتحسين الأجور والمعاشات تأتى فى صالح المواطن

برلمانية:

التكليف الرئاسي بتحسين الأجور والمعاشات يستهدف رفع المعاناة عن المواطنين



أشاد عدد من النواب بالتكليفات الرئاسية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى ، وأكدوا أن هذه التكليفات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.

فى البداية أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالتكليفات الرئاسية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

وأكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه التكليفات الرئاسية دلالة واضحة على أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء ، كما أنها تأتى فى صالح المواطن الفقير قبل متوسط الدخل ، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطن.

كما أشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن التكليفات الرئاسية تستهدف أيضا مد مظلة الحماية الإجتماعية والتصدى لموجة ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الإقتصادية العالمية.

كما أوضح أن الرئيس السيسى أصدر 6 حزم إجتماعية فى أقل من عام ونصف، حيث كانت الزيادة الأولى فى شهر نوفمبر عام 2022، و الزيادة الثانية كانت فى سبتمبر 2023.

وأشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتكليفات الرئاسية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه التكليفات الرئاسية تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين ، مشيرة إلى أنها قرارات جاءت فى وقتها ونشكر الرئيس عليها ، حيث أن الرئيس هو إنسان يشعر بما يشعر به المواطن.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه التكليفات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وقال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية التى يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالى: سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل.

وأضاف الوزير: نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لافتًا إلى أننا نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.