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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يستعد بإجراءات أمنية مشددة لمسيرة في واشنطن تضامنا مع غزة

صدى البلد

تحسبًا للمسيرة إلى واشنطن من أجل غزة، خضع البيت الأبيض لاستعدادات أمنية واسعة النطاق، بما في ذلك تركيب سياج، كما أفادت شبكة إن بي سي نيوز في الولايات المتحدة.

 

من المتوقع أن يحضر حوالي 10.000 مشارك المظاهرة في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي. ويتم تنظيم المسيرة تضامنا مع غزة، مرددة احتجاجات مماثلة جرت على مستوى العالم في الأيام الأخيرة.

 

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن البيت الأبيض خلال الاحتجاجات، مع خطط للسفر إلى كامب ديفيد. ومن المرجح أن تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى ضمان سلامة وأمن المقر الرئاسي وسط التجمع الكبير.

 

تؤكد الإجراءات الأمنية المشددة والعدد الكبير من الحضور المتوقع على خطورة الوضع والاستجابة الدولية واسعة النطاق للأحداث في غزة. وتشير الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة لفلسطين في لندن ودبلن، والتي اجتذبت عشرات الآلاف من المشاركين، إلى النطاق العالمي للمظاهرات المنادية بالسلام والعدالة في المنطقة.

 

ومع بدء المسيرة إلى واشنطن من أجل غزة، يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، ويدرك تأثير تعبيرات التضامن هذه على المحادثات الدبلوماسية والتصورات العالمية للصراع المستمر.

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