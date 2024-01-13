محلل رياضي يطرح سؤالا للجمهور بشأن النني

طرح المحلل الرياضي خالد بيومي سؤالا للجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد بيومي :"في اختلاف كبير في الرأي على تواجد النني في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر.

فيديو جديد .. معضلة النني ، لا غنى عنه أم مجرد بديل.

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وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضفمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأممالإفريقي