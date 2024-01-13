أفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية تشتريه الفترة القادمة

منذ فترة قصيرة، فاجأت شركة شاومي مستخدميها بهاتف POCO M6 Pro نسخة 4G لأصحاب الميزانية المحدودة، ولكن الغريب في الأمر أن نسخة 4G ضمت مواصفات مميزة للغاية تكاد تتفوق على النسخة الأغلى POCO M6 Pro 5G.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف POCO M6 Pro 4G تم إطلاقه من قبل شركة شاومي في معظم الأسواق العالمية ومن المتوقع أن يشهد انتشارًا كبيرًا في جميع الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.

ويتميز هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل، مع حماية بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويقدم هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بميزة OIS، وكاميرات ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرات ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G بمعالج من نوع Helio G99 Ultra من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

ويحتوي هاتف شاومي POCO M6 Pro 4G على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 وات، مما يمكن الهاتف من الشحن في فترة قليلة.