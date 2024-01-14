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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

صدى البلد

قررت دور العرض السينمائي رفع فيلم "كارت شحن" من شاشاتها، بطولة الفنان بيومي فؤاد، بعد أسبوعين فقط من عرضه، بسبب ضعف الإقبال الجماهيري وتذيله شباك التذاكر يوميًا منذ انطلاق عرضه.

شاهد الفيديو:

حقق فيلم كارت شحن إيرادات 122 ألف جنيه فقط الأسبوع الماضي، مكتفيًا بإجمالي مليون و 26 ألف جنيه.

تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك بيومي فؤاد بطولته الفنان محمد ثروت، ويتصدران بوستر العمل معًا، وإلى جانبهما الفنانة هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، المطرب الشعبي أحمد شيبة، ومن ضيوف الشرف الفنانة فرح الزاهد، وحقق الفيلم إجماليا حتى الآن 103 آلاف جنيه إيرادات فقط في 5 أيام عرض.

اختتم الفنان بيومي فؤاد عروض مسرحية "الصندوق الأحمر"، بطولة كل من ليلى علوي، ورنا رئيس، طارق الإبياري، ميمي جمال، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

شاهد الفيديو:

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