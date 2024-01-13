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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة.. 4 مليارات و600 ألف جنيه تكلفة المشاريع بمركز زفتى

حياة كريمة
حياة كريمة

توجھت الدكتورة زينب سامي منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من "تعليم وصحة وسكن" يليق بالمصريين.

وأضافت زينب سامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" أنه تم تنفيذ 876 مشروع بمركز زفتى محافظة الغربية.

مركز زفتى

وتابعت منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية ان التكلفة الاجمالية للمشاريع التي تم إقامتها بمركز زفتي 4 مليار و 600 الف جنيه، لافتة الي انه قبل تنفيذ اي مشروع تم اجراء حوار مجتمعي مع مواطني المركز.

أوضحت منسق حياة كريمة أن مركز زفتى يضم 54 قريه تم تغيير شكل الحياه بتلك القرى مع دخول وتنفيذ مشاريع حياة كريمة.

 

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