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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محامي أمريكي دولي: جنوب أفريقيا تنتصر على إسرائيل

محاكمة إسرائيل
محاكمة إسرائيل

أكد فرانسيس بويل، محامي أمريكي دولي، أنه قرأ كل الدعاوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه استمع لـ6 ساعات من المناقشات في محكمة العدل الدولية والتي قام بها المحامون من جنوب إفريقيا وإسرائيل.

أوضح فرانسيس بويل، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه بناءً على خبرته يرى أن جنوب أفريقيا سيفوزون ويحققون النصر على إسرائيل، مشددًا على أن فريق جنوب إفريقيا سيحقق النجاح ويصدر قرار بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار فرانسيس بويل، إلى أن هذا يتماثل مع القضية التي حقق الفوز بها وكسبها بشأن الإبادة ضد البوسنة والهرسك، موضحًا أنه حقق الانتصار على المحامي الإسرائيلي بإجماع الآراء وموافقة وتصويت 14 قاضي بمحكمة العدل الدولية ضد قاضيين فقط.

الإبادة الجماعية

وأضاف أنه بناء على ما قام به في شأن محكمة "الإبادة الجماعية" في البوسنة والهرسك كان مبني على مبادئ الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يرى أن المحامين الصهاينة دائمًا يكذبون بشأن كل شئ على الدوام، ويرى أن القضاة سيقبلون تلك الحقائق التي تم تقدمها جنوب أفريقيا من مصادر يعول عليها ونابع من حقائق.

أسامة كمال الإبادة الجماعية الاعلامي اسامة كمال البوسنة والهرسك العدوان الإسرائيلي الفلسطينيين

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محامي أمريكي دولي: جنوب أفريقيا تنتصر على إسرائيل


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