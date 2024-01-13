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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة متواصلة تضرب الإسكندرية

أمطار غزيرة بالإسكندرية
أمطار غزيرة بالإسكندرية

تشهد الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى والتي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام.

شهدت مناطق وسط وشرق والمنتزة أمطارا خفيفة لمتوسطة خلال ساعات الصباح وأمطار غزيرة تجاه غرب المحافظة، وعقب هطول الأمطار بدأت الشمس في السطوع مرة أخرى في أغلب الأنحاء.

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أكدت شركة الصرف الصحي عدم وجود تجمعات مياه على كورنيش المنتزة وسيولة في حركة المرور.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية. 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. 

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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