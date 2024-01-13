لميس الحديدي عن مباراة المنتخب وموزمبيق : نتمنى نشوف ماتش حلو

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على لقاء المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق في مستهل مشواره في كأس الأمم الافريقية قائلة : " نتمنى نشوف ماتش حلو البدايات مهمة، وهي العلامة الأولى ونتمنى نشوف مباراة ولعب حلو.. مش حاسة إن فيه فجوة بين الجماهير والمنتخب، وإحنا دايما وراهم.



تابعت عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، قائلة : " نتمنى أن يأتي لنا بالكأس الثامنة بعد غياب 13عاما الإعلانات الي نازلة دلوقتي كلها تتحدث عن الفجوة بين اللاعبين والجماهير وأنا الحقيقة مش شايفة الفجوة دي اشعر أن الجماهير تساند اللاعبين في كل الأوقات".



أتمت : الجمهور المصري بينسى وقت الجد الي فات ويقول إحنا وراكم "



يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على موزمبيق من أجل اكتساب الثقة قبل مواجهتي المنتخب أمام غانا ثم الرأس الأخضر في المجموعة.