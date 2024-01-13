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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي عن مباراة المنتخب وموزمبيق : نتمنى نشوف ماتش حلو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على لقاء المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق في مستهل مشواره في كأس الأمم الافريقية      قائلة : " نتمنى نشوف ماتش حلو البدايات مهمة، وهي العلامة الأولى  ونتمنى نشوف مباراة ولعب حلو.. مش حاسة إن فيه فجوة بين الجماهير والمنتخب، وإحنا دايما وراهم.

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تابعت عبر برنامجها    كلمة أخيرة المذاع على قناة on،  قائلة : " نتمنى أن يأتي لنا بالكأس الثامنة    بعد غياب 13عاما   الإعلانات الي نازلة  دلوقتي كلها تتحدث عن الفجوة بين اللاعبين والجماهير  وأنا الحقيقة مش شايفة الفجوة دي    اشعر أن الجماهير تساند اللاعبين  في كل الأوقات".


أتمت : الجمهور المصري  بينسى وقت الجد الي فات ويقول إحنا وراكم "


يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على موزمبيق من أجل اكتساب الثقة قبل مواجهتي المنتخب أمام غانا ثم الرأس الأخضر في المجموعة.

لميس الحديدي

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