البنتاجون: لم نوجه أي ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن اليوم

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون تنفيذ الولايات المتحدة لـ أي ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن اليوم السبت.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، اليوم، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها.

وقال مسئولون أمريكيون، الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات.

فيما ذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارين قويين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

ونقلت الشبكة، عن مصادر لها في الحديدة، أن صوت الانفجار الذي سُمع في مدينة الحديدة لم يكن ناجما عن قصف عدواني.

وقبل قليل، ذكرت تقارير أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تتحرك في البحر الأحمر أمام شاطئ الحديدة.

وبحسب التقارير، قال مصدر غربي في وقت سابق، إن الحوثيين فقدوا نحو ربع قدراتهم حتى الآن جراء الهجمات التي شنتها أمريكا وبريطانيا ضدهم.