مظاهرة في تل أبيب تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية ومحاسبة نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو مرددين "الانتخابات الآن" حسب موقع بي بي سي.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، مطالبين بوقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات على الفور، ومحاسبة من أسموهم بالفاسدين، منددين بعدم تمكن حكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن من تأمين إطلاق بقية الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

في سياق متصل، أعلنت مؤسسات فلسطينية وعربية وإسلامية حقوقية عاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها لأسبوع من المظاهرات والاعتصامات والفعاليات المركزية في معظم الولايات، للمطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».