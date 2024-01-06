عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة في تل أبيب تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية ومحاسبة نتنياهو

مظاهرات في تل ابيب
مظاهرات في تل ابيب

تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو مرددين "الانتخابات الآن" حسب موقع بي بي سي.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، مطالبين بوقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات على الفور، ومحاسبة من أسموهم بالفاسدين، منددين بعدم تمكن حكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن من تأمين إطلاق بقية الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

في سياق متصل، أعلنت مؤسسات فلسطينية وعربية وإسلامية حقوقية عاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها لأسبوع من المظاهرات والاعتصامات والفعاليات المركزية في معظم الولايات، للمطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

 

احتلال الاسرائيلي إجراء انتخابات إطلاق النار الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الرهائن المحتجزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

انكماش نشاط التصنيع في كوريا الجنوبية بسبب ضعف الطلب الصيني

الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 إسرائيلية وقتل 16 جنديا من جيش الاحتلال

وكالة الأرصاد اليابانية: وسط البلاد تعرض لـ 155 زلزالا خلال 24 ساعة

إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومعدات عسكرية

الحوثيون: تحركات القوات الأمريكية بالبحر الأحمر لن تمنع اليمن من نصرة المظلومين

العالم يحتفل بـ 2024 .. نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد

رئيس بوروندي يطالب بـ رجم المثليين

منسق دولي للإغاثة يدين إطلاق النار على قافلة مساعدات أممية في غزة

ترشيحاتنا

ھالة صدقي: دور الملكة صفصف استحوذ على قلوب القارة بأكملها

أستاذ صحة الطفل: الجديري المائي معدي وينتقل عن طريق اللمس والنفس

راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

جرح "أعين إسرائيل".. حزب الله يقصف أهم قاعدة جوية للاحتلال بالشمال| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ