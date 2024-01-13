انطلاق فعاليات مسابقة درع الاتحادات الطلابية في المعاهد الأزهرية|تفاصيل

انطلقت اليوم السبت الموافق: ٢٠٢٤/١/١٣ م أولى فعاليات مسابقة درع الاتحادات الطلابية، بقطاع المعاهد الأزهرية، على مستوى الجمهورية في ثوبها الجديد، والتي تنفذها إدارة: "أمانة الاتحادات الطلابية بنين".

وأطلقت النسخة الأولى من مسابقات درع الاتحادات الطلابية، بمشاركة سبعة وعشرين مكتباً تنفيذياً على مستوى الجمهورية، في الفترة من: ٢٠٢٤/١/١٣ حتى: ٢٠٢٣/٢/١م ببيت شباب الأزهر بالمنتزه الإسكندرية.

ووافق الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على منح المراكز المتقدمة عدداً من الجوائز القيمة، بالإضافة إلى تسليم درع الاتحاد العام، والذي سيكون باسم المنطقة الفائزة بالمركز الأول.

جاء ذلك في ظل تطوير أنشطة وبرامج ومسابقات الإدارة المركزية لرعاية الطلاب "الاتحادات الطلابية".

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