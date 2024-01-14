وليد صلاح: لازم شخصية اللاعب المصري تكون حاضرة في أمم أفريقيا

علق وليد صلاح عبد الطيف لاعب نادي الزمالك السابق، على انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وكشف استعدادات منتخب مصر للمباريات.

وقال وليد صلاح الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" كافة المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا قوية لأنها تمتلك عددا كبيرا من المحترفين في أوروبا ".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف :" لازم شخصية اللاعب المصري تكون حاضرة في أمم أفريقيا".

وتابع وليد صلاح عب د اللطيف:" نامل ألا نصدر إيحاء إلى المنتخبات الأخرى أن مصر ستكون رد فعل، ويجب أن يفرض المنتخب أسلوبه في الملعب".

وختم وليد صلاح عبد اللطيف:" لابد أن يستحوذ المنتخب على الكرة بشكل كامل خلال كافة مبارياته ومنلعبش على الهجمة المرتدة ".