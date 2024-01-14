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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لغرق 3 أشخاص في ترعة الإبراهمية أثناء الصيد بالمنيا

غرق 3 أشخاص
غرق 3 أشخاص

ننشر في " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لغرق 3 أشخاص كانوا يقومون بالصيد بترعة الإبراهيمية بالمنيا ، أثناء السدة الشتوية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق 3 أشخاص كانوا يقومون بالصيد بترعة الإبراهيمية.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة رجب. ش. ا 46 سنة، وأحمد. ع. س 36 سنة وضاحي. ق. ا 30سنة وجميعهم مقيمون بإحدى قرى مركز المنيا.

تم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة والملابسات، والوقوف على أسباب غرق الصيادين الأربعة.

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وكشفت التحريات الأولية لضبط البحث الجنائي، أنه أثناء قيام الصيادين بالصيد بترعة الإبراهيمية تزامنا مع السدة الشتوية واستخدامهم ماكينة شفط المياه تعرضوا للغرق والوفاة في الحال.

وكلفت النيابة العامة مفتش صحة المنيا توقيع الكشف الطبي على الجثامين وبيان أسباب الوفاة وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وفشل حاد بالتنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثامين الضحايا عقب التعرف عليهم من ذوي وكلف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

 

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