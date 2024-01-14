انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا أثناء الصيد بترعة الإبراهمية في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا جثامين 3 أشخاص كانوا يقومون بالصيد بترعة الإبراهيمية بالمنيا وذلك أثناء السدة الشتوية تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق 3 أشخاص كانوا يقومون بالصيد بترعة الإبراهيمية.

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ النهري والاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة رجب. ش. ا 46 سنة، وأحمد. ع. س 36 سنة وضاحي. ق. ا 30سنة وجميعهم مقيمون بإحدى قرى مركز المنيا.

تم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة والملابسات، والوقوف على أسباب غرق الصيادين الأربعة.