المنيا .. إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بإحدى القرى

أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي بإحدى قرى مركز المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعي بإحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

