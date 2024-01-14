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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سبب توقف مصنع أبوقرقاص عن إنتاج قصب السكر لأول مرة منذ 155 عاما.. فيديو

قصب السكر
قصب السكر

قال اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن زراعة القصب في مصر انخفضت بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية، متابعا أن محافظة المنيا كانت تنتج سنويا 950 ألف طن قصب.

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وأضاف عصام البديوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مصنع أبو قرقاص كان يستقبل 750 الف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبلنا فقط 900 ألف طن، وذلك حقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه.

 

واسترسل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية: كمية القصب الذي تم توريدها العام الحالي للمصنع إلى 10 آلاف طن فقط، وعليه قررنا وقف العمل داخل المصنع بالقصب، وسنعتمد على البنجر فقط.

 

وأوضح  اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية أن الأزمة الحالية تتمثل في انخفاض توريدات القصب إلى مصنع أبو قرقاص، منوها بأن المزارعين قاموا بزرع القصب ولكن تجار العسل الأسود ضاعفوا سعر شراء القصب.

 

واسترسل  اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية: هناك منافسة غير عادلة، ولذلك ناشدنا بمنع تصدير العسل الأسود لمدة 4 أشهر، حتى يتم توريد القصب للمصانع.

زراعة القصب

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