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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 1831 حالة خلال قافلة طبية ضمن حياة كريمة في أبوقرقاص المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبي على 1831 حالة خلال قافلة طبية بقرية بنى موسى التابعة لمركز أبوقرقاص على مدار يومى 3 و4 يناير الجارى وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين فى أماكنهم.

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أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1831 حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 97 حالة جراحة، 514 حالة أطفال، 321 باطنة، 107 نساء ،123 اسنان، 171 جلدية، 143 حالة أنف وأذن، 40 تنظيم الأسرة، إلى جانب إجراء 201 تحليلا مختلفا و 10 حالات موجات صوتية و 9 حالات أشعة سينية و 79 كشف مبكر للضغط والسكر و إجراء خلع أسنان لعدد 12 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 145 مترددا .
 

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