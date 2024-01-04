في أولى جولاته الميدانية.. رئيس مدينة ديرمواس يتفقد خطة الرصف لـ61 شارعا

قام محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس جنوب المنيا بأولى جولاته بتفقد موقف السيارات الجديد بالمدينة الخاص بقرى غروب ديرمواس على مساحة 2500 م٢ ، وذلك لتخفيف الضغط على الحركة المرورية بشوارع المدينة، والتيسير على المارة من المواطنين وقائدي المركبات .

وخلال جولته، تفقد رئيس المركز مقر الحملة الميكانيكية بالمدينة للوقوف على جاهزيتها باعتبارها العمود الفقري في عمل الوحدات المحلية، وإنجاز مهامها، بالإضافة إلى استخدامها فى مواجهة المخاطر والأزمات.

كما تابع رئيس المركز خطة الرصف بشوارع ديرمواس وعددها 61 شارعا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024، كما تفقد عددا من الشوارع الرئيسية والميادين المحيطة بالكنائس والأديرة وكذلك عدد من المدارس بالمركز لمتابعة أعمال النظافة وصيانة الإنارة العامة استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .

