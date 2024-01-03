محافظة المنيا توزع 27 ألف كرتونة مواد غذائية لمستحقي تكافل وكرامة.. صور

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بالغا بالأسر الأولى بالرعاية، مثمنا دعم مؤسسة بنك الطعام المصرى لأهالى المنيا وتقديم 27482 كرتونة مواد غذائية، ضمن قافلة سلات الغذاء لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة في إطار المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري.

وأوضح ان هذا التحرك يأتي ضمن برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير لتوفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع اى ممارسات احتكارية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين .

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ان إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا - من مستحقي برنامج تكافل وكرامة - يأتي برعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وفي سياق المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي 27482 كرتونة.

ولفت إلي تحرك 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية تم التأكد من صلاحيتها وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة ، وقيام لجان من مديرية التضامن بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية لمستحقيها وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي .

توزيع كراتين سلع غذائية على مستحقي تكافل وكرامة

توزيع كراتين سلع غذائية على مستحقي تكافل وكرامة