عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أولى جولاته الميدانية|رئيس مدينة المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية

جوله لرئيس مدينة
جوله لرئيس مدينة المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا.

القصة الكاملة لوفاة مهندس شاب في حادث سير بطريق الفيوم المنيا

محافظ المنيا يسلم 100 جهاز عروسة مقدمة من البنك الزراعي المصري

من جانبه، تابع عامر طه، رئيس مدينة المنيا، في أولى جولاته الميدانية المفاجئة عقب توليه رئاسة مركز ومدينة المنيا، سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة، حيث تابع أعمال النظافة بكورنيش النيل وشوارع المدينة، كما تفقد الحملة الميكانيكية للتأكيد على جاهزية المعدات.

ووجه بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمعدات وسرعة إصلاح الأعطال أولًا بأول لرفع كفاءة منظومة العمل.

فى سياق متصل، تابع رئيس المدينة، أعمال رفع المقلب الوسيط لمدينة المنيا، والتي تتم بشكل يومي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكداً مواصلة الجولات الميدانية بشكل مستمر ومتابعة جميع القطاعات على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطن المنياوى.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الجولات الميدانية الحملة الميكانيكية اللواء اسامة القاضي تيسير حركة المرور والحفاظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

مفاجأة بصفقة الأهلي الجديدة خلال الساعات المقبلة.. شاهد

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لوفاة مهندس شاب في حادث سير بطريق الفيوم المنيا

ترشيحاتنا

أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والدعم المقدم للمواطنين

رئيس الوزراء: الدولة تقدم 342 مليار دولار دعما في قطاعات مختلفة

مدبولي : 90 مليارا قيمة دعم الدولة للسولار سنويا

رئيس الوزراء : قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة

في 7 مستشفيات.. ارتفاع عدد ضحايا انفجاري إيران إلى 73 شخصا

لن يزيدنا إلا ثباتا.. كتائب القسام تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال العاروري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

بإطلالة شتوية جريئة| شاهد.. ساندي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الجمعة أول استحقاق لشهادة الـ25%.. هل ستطرح البنوك شهادات جديدة؟

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

فيديو

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ