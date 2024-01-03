في أولى جولاته الميدانية|رئيس مدينة المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا.

من جانبه، تابع عامر طه، رئيس مدينة المنيا، في أولى جولاته الميدانية المفاجئة عقب توليه رئاسة مركز ومدينة المنيا، سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة، حيث تابع أعمال النظافة بكورنيش النيل وشوارع المدينة، كما تفقد الحملة الميكانيكية للتأكيد على جاهزية المعدات.

ووجه بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمعدات وسرعة إصلاح الأعطال أولًا بأول لرفع كفاءة منظومة العمل.

فى سياق متصل، تابع رئيس المدينة، أعمال رفع المقلب الوسيط لمدينة المنيا، والتي تتم بشكل يومي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكداً مواصلة الجولات الميدانية بشكل مستمر ومتابعة جميع القطاعات على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطن المنياوى.