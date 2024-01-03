القصة الكاملة لوفاة مهندس شاب في حادث سير بطريق الفيوم المنيا

خيم الحزن على أهالي مركز سمالوط شمال المنيا لوفاة المهندس حسن. م. م 31 عاما والذي لقى مصرعه إثر حادث سير بطريق الفيوم المنيا.

فالشاب الفقيد كان عائدا من عمله إلى منزله بمركز سمالوط ولكنه تعرض لحادث تصادم بين سيارته وسيارة آخرة على طريق الفيوم- المنيا، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وشيع أهالي سمالوط جثمان الشاب الي مقابر العائلة شرق النيل وسط حالة من الحزن والأسى لوفاته واكدوا انه كان يتمع بالسيرة الطيبه العطرة وحسن الأخلاق ومثالا للشاب الناجح.



وقال عدد من أهالي مركز سمالوط ان الفقيد المهندس مثالا للمهندس الناجح في عمله ، وانتشرت برقيات العزاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ينعون فيها الشاب المهندس.



يشار إلى ان الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من شرطة النقل والمواصلات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الفيوم- المنيا مما أسفر عن مصرع مهندس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنى مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وشيع المئات من أهالي المركز ومن القيادات الشعبية واسرته، واصدقائه، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، بمقابر العائلة شرق النيل في مشهد مؤلم وسط حزن شديد.

