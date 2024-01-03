عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ بالمنشآت وعقد ندوات توعوية للعاملين

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية ودور العبادة للتأكد من التزامها بتوفير كافة اجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة والدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل وعبدالله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وأساتذة الجامعة والمهندسة نجوى ناصف رئيس فرع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بأسيوط وعدد من مديرى المديريات بالمحافظة .

محافظة المنيا توزع 27 ألف كرتونة مواد غذائية لمستحقي تكافل وكرامة.. صور

زاوية الأموات.. مقابر بقرية في المنيا تعود لمئات السنين| صور

ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة آليات توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال الالتزام بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص، موجهاً بإعداد حصر بكافة المواقع التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لاتخاذ اللازم، وتنظيم حملات تفتيشية دورية على المنشآت ( مطاعم ـ محلات) لمتابعة مدى توافر اشتراطات السلامة والتأكد من إجراءات تأمينها ضد المخاطر، إلى جانب عقد ندوات توعية بالمدارس و المديريات و المنشآت الحكومية لرفع الوعى لدى العاملين.

كما وجه المحافظ بإمداد مديرية العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجهات المنفذة لها حتى يتسنى لمفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية التأكد من تنفيذ الاشتراطات وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل ، والتنبيه على المسئولين بمنشآت القطاع الحكومي بتفعيل خطة الاخلاء والطوارئ وإجراء تجارب دورية وسيناريوهات للتأكد من صلاحيتها حفاظاً على أرواح العاملين، فضلاً عن إجراء دراسة إمكانية التنسيق بين السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل والحماية المدنية وهيئة الإسعاف للمرور على منشآت القطاع الحكومي للتأكد من خطة الإخلاء داخل المنشآت.

وتناول الاجتماع مهام اللجنة والتي تشمل تخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ودراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة، والمشاركة فى وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها ، فضلا عن إصدار نشرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية تتضمن تقييم برامج وخطط السلامة المهنية ومدى تحقيق المستهدف منها.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا أشتراطات السلامة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصحة المهنية السلامة والصحة المهنية وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

محافظة المنيا توزع 27 ألف كرتونة مواد غذائية لمستحقي تكافل وكرامة.. صور

في أولى جولاته الميدانية|رئيس مدينة المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية

لخفض الأسعار.. استمرار طرح مواد غذائية مدعمة وتكثيف الحملات التفتيشية بالمنيا

القصة الكاملة لوفاة مهندس شاب في حادث سير بطريق الفيوم المنيا

إزالة 145 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا

تموين المنيا: 142 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ربع نقل بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا

محافظ المنيا يسلم 100 جهاز عروسة مقدمة من البنك الزراعي المصري

ترشيحاتنا

مدبولي يكشف محاور الإصلاح الاقتصادي ويكشف متى نتجاوز الأزمة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

مدبولي : زيادة أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة

زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية.. رئيس الوزراء يتحدث عن تخفيف أحمال الكهرباء

شاهد| ماذا فعل لاعبي وجهاز المنتخب مع أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته المعسكر

العراق يعلن استعداده لتقديم جميع أنواع المساعدة لإيران عقب تفجيرات كرمان الإرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ