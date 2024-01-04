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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 1747 مخالفة في الأسواق والمخابز خلال ديسمبر الماضي

حملات تموينية
حملات تموينية

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم ضبط 1747 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات شهر ديسمبر الماضي، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول للقضاء على الغش التجاري والحفاظ على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية . 


وأوضح وكيل الوزارة - خلال الحملة التي قادها اليوم /الخميس/- أن المخالفات المضبوطة شملت 1399 مخالفة للمخابز البلدية لنقص وزن الرغيف أو عدم مطابقته للمواصفات، و348 مخالفة تموينية بالأسواق لعدم إعلان أسعار المنتجات أو البيع بأزيد من الأسعار المعتمدة أو بيع منتجات بدون تاريخ صلاحية . 


وفي سياق آخر، أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندى عكاشة، مواصلة المديرية تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية المحافظ أسامة القاضي، ووفقا لتوجيهاته للاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم .


وأوضح مدير عام المديرية أنه على مدار شهر ديسمبر الماضي تنوعت الأنشطة ما بين دورات تدريبية وتنفيذ تدريب علمني حرفة في صناعة الإكسسوارات - وصناعة المشغولات الجلدية - تدريب عن المهارات الريادية - ورشة عمل لتنمية مهارات كتابة الرواية - ورشة عمل عن كتابة النص المسرحي)، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية عن ( تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب - ندوة دينية "لا للانتحار" ) إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية.


وأضاف عكاشة أن إدارة تنمية النشء، في برنامج تنمية المهارات الإبداعية نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت ( البرنامج القومي الكشفي لتنمية المهارات الكشفية - رواق الأزهر للطفل والأسرة - البرنامج القومي "الفنون التراثية" - المشروع القومي "أولمبياد الطفل المصري" - برنامج حماية النشيء من المخاطر الفكرية المستحدثة التى يتعرض لها الطفل) .


وأشار إلى أنه في إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة – تنس الطاولة- المصارعة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لعبة كرة اليد، ومشروع تدريب اللياقة البدنية النسور، والمشروع القومي لمراكز تدريب ألف بنت ألف حلم. 
 

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