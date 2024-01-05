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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات ودعم الإنارة في المنيا

صيانة الإنارة بالشوارع
صيانة الإنارة بالشوارع

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، ورفع الاشغالات في محيط الكنائس.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث يتم مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات ورفع الاشغالات التي تعيق حركة السير ومتابعة أعمال صيانة أعمدة و كشافات الإنارة بمحيط الكنائس .

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وفى شمال المحافظة، استعدت مراكز العدوة، مغاغة، سمالوط ، مطاى، بنى مزار بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجمع حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي أعمال تمهيد وتسوية طريق مصر أسوان الزراعي في نطاق المركز أمام كنيسة المناهرة وحتى ميدان السلام وتم إزالة الأتربة والقمامة من على جانبي الطريق وتوسيع نهر الطريق بإزالة الحشائش وقصها، ومتابعة أعمال صيانة الكهرباء وكذلك بقرى المركز في بردنوها ومنبال و أبوعزيز، وفى سمالوط تواصل الوحدة المحلية أعمال النظافة ورفع كفاءة طريق مصر أسوان الزراعى وتنفيذ حملات مكثفة بشوارع قرى المركز، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، جهودها في حملات النظافة وتسوية الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، بشوارع المدينة وقرى (شلقام – الجرنوس) وأحياء شرق وغرب المدينة، ورفع المخلفات من نقاط التجميع بشكل مستمر حفاظاً على المظهر الحضاري.

وفى جنوب المحافظة، واصلت الوحدات المحلية لمراكز ديرمواس ، ملوى، أبوقرقاص أعمال النظافة و تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية ومداخل القرى وشوارع المدينة في محيط الكنائس والأديرة والانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالإنارة العامة وتكثيف حملات إزالة الاشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة خلال الفترتين الصباحية و المسائية، وفى مركز ملوي نفذت الوحدة المحلية حملة لمتابعة المعديات النهرية بمرسى قرية الروضة وقرية قلندول، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات التراخيص النهري، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة، إلى جانب تنظيم حملات النظافة بنطاق المركز وخاصة في محيط الكنائس والمطرانيات، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وتركيب لمبات الإنارة اللازمة، ورفع المخلفات أولاً بأول.

 

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