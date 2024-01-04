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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح التراخيص لـ 16 ميكروباص أجرة بالمنيا الجديدة والامتداد

ترخيص 16 ميكروباص
ترخيص 16 ميكروباص بالمنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح الترخيص لعدد 16 سيارة أجرة ميكروباص "14 راكبا" تعمل بالغاز الطبيعي وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور وذلك للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد بالأعداد التالية ( خط 2 ابنى بيتك المنطقة الثانية 3 سيارات - خط 3 حى الزهراء 5 سيارات – خط 4 حى النوادى 3 سيارات – خط 5 حى القرنفل والإسكان الاجتماعى 5 سيارات ) لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة والتوسع العمراني وخدمة سكان المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.

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وتضمن القرار، أن يكون الترخيص لسيارات ميكروباص 14 راكبا تعمل بالغاز الطبيعى موديل 2022 وما بعده باللون الأصفر، وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وألا يقل سن المتقدم عند فتح باب التقديم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 50 عاماً، وأن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص لمن يثبت إقامته بمدينة المنيا الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على تاريخ فتح باب تقديم الطلبات، وإحضار (برنت تأمينات حكومية- وبرنت تأمين قطاع عام وقطاع الأعمال)، على أن تقدم الطلبات للمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لمدة ١٥ يوما اعتبارا من ١٤ يناير الجارى، وأن يكون الطلب مستوفيا للشروط والمستندات المطلوبة.

جاء قرار محافظ المنيا عقب موافقة المجلس التنفيذى في اجتماعه الأخير على طرح ترخيص 16 سيارة ميكروباص ( 14 راكبا ) لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.

 

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