ضمن الخطة الموحدة.. إعادة رصف وتأهيل شوارع رئيسية في أبوقرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهات التنفيذية بمواصلة جهودها المكثفة فى المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية وتسريع معدلات الأداء بمشروعات البنية الأساسية وتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة بما يوفر حياة كريمة للمواطنين ويُسهم في تغيير واقعهم إلى الأفضل .

وأكد محافظ المنيا، تبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية التي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار التقرير الذى تم عرضه على المحافظ، إلى مشروعات الخطة الموحدة لمركز أبوقرقاص لعام 2023/2024 والتي تنفذها وحدة الرصف والانشاءات بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق و النقل.

وتشمل الخطة الموحدة، إعادة رصف (شارع القضاء ـ شارع الفاتح ـ شارع المنشية ـ شارع المروة) وتقاطعاتها، إلى جانب إعادة رصف منزَل المحكمة وتبليط جنوب شارع الجمهورية واستكمال شارع الزمالك وتقاطعاته، بإجمالي أطوال تصل الى 7,34 كم، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

ووجه المحافظ، بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.