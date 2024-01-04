عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الخطة الموحدة.. إعادة رصف وتأهيل شوارع رئيسية في أبوقرقاص بالمنيا

رصف طرق بأبوقرقاص
رصف طرق بأبوقرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهات التنفيذية بمواصلة جهودها المكثفة فى المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية وتسريع معدلات الأداء بمشروعات البنية الأساسية وتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة بما يوفر حياة كريمة للمواطنين ويُسهم في تغيير واقعهم إلى الأفضل .

 

محافظ المنيا يوجه بتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ بالمنشآت وعقد ندوات توعوية للعاملين

محافظة المنيا توزع 27 ألف كرتونة مواد غذائية لمستحقي تكافل وكرامة.. صور

وأكد محافظ المنيا، تبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية التي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار التقرير الذى تم عرضه على المحافظ، إلى مشروعات الخطة الموحدة لمركز أبوقرقاص لعام 2023/2024 والتي تنفذها وحدة الرصف والانشاءات بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق و النقل. 

وتشمل الخطة الموحدة، إعادة رصف (شارع القضاء ـ شارع الفاتح ـ شارع المنشية ـ شارع المروة) وتقاطعاتها، إلى جانب إعادة رصف منزَل المحكمة وتبليط جنوب شارع الجمهورية واستكمال شارع الزمالك وتقاطعاته، بإجمالي أطوال تصل الى 7,34 كم، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

ووجه المحافظ، بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المتابعة الميدانية الطرق والمحاور المرورية المواصفات الفنية تطوير ورفع كفاءة تنشيط حركة التجارة تيسير حركة المرور حياة كريمة للمواطنين رؤية مصر 2030 رصف الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

ترشيحاتنا

أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات على مواقع لـ حزب الله في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ