عمرو أديب: يجب فصل نائبة حزب الوفد من البرلمان حال إدانتها بالغش.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، صاحبة واقعة الغش بجامعة جنوب الوادي.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إذا ثبت أن النائبة نشوى رائف كانت تغش وتعدت على المراقبة في لجنة الامتحانات، لا يجب أن يحميها مجلس النواب ويتم رفع الحصانة عنها لأنه في حالة إثبات الواقعة عليها فهي تعطى نموذج سيء".

وأضاف عمرو أديب: "في فترات سابقة كان هناك بعض النواب ممن لديهم مشكلات في حين كان المجلس يتصدى لهم دون أن يُسقط عنهم العضوية".



وأردف: "لا يجب أن يفكر مجلس النواب مرتين، بتغش تطلع من المجلس، ضربت المراقبة تطلع من المجلس، والمجلس لا يقبل أن تستغل نائبة عضويتها وتغش .. فلا يجوز أن يكون تحت القبة نائب غشاش"، معقبا: “ لو النائبة دي أُثبت انها كانت بتغش وتعدت على المراقبين لا يجب أن يحميها مجلس النواب بالحصانة وتترفد”.