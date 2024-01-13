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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محتاجين نغير المنهج.. عمرو أديب: يجب أن تخرج الدولة من الاقتصاد| فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب٫ إن من يديرون الاقتصاد حاليا، يحتاجون إلى المساعدة، معقبا: “المشورة مش عيب”.

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وأضاف الإعلامي عمرو أديب٫ خلال تقديمه برنامج “الحكاية”٫ المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”٫: “لو عايز تحل؛ فيه ناس تحل، وناس تساعدك، وفيه ناس تعشق هذا الوطن، ومستعدة تسيب حياتها وتتفرغ؛ لتقديم المشورة والمساعدة”.

 

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن: “المساعدة مش عيب، والخطط والاستعانة بالكفاءات مش عيب”، موضحا: “بنجيب مدربين بمئات الملايين من الدولارات يعملولنا كورة”.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب: “محتاجين نغير المنهج والتفكير والطريقة، ويجب أن تخرج الدولة من الاقتصاد”.

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