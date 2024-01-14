لتجنب شراء موبايل جديد.. حافظ على عمر بطارية هواتف آيفون بهذه الطرق

تؤدي بعض الممارسات الخاطئة عن التعامل مع هواتف آيفون إلى نتائج سيئة للغاية ، وأبرز هذه المشكلات هي انخفاض البطارية مما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل طبيعي بسبب استنزافها والاضطرار لشحنها مرات عديدة أثناء اليوم بدلا من مرة أو اثنين على الأكثر.

وبحسب موقع Medium التقني فإن هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها من أجل المحاف على بطارية هواتف آيفون دون الجوء لشراء هاتف جديد، ونعرض أبرزها فيما يلي :

تجنب الشحن الكامل أو التفريغ الكامل

تستخدم هواتف آيفون عادةً بطاريات ليثيوم أيون، وبدلاً من شحن الهواتف حتى 100% أو تركها 0%، من الأفضل الاحتفاظ بها بين 80 % - 20 % .

تجنب درجات الحرارة القصوى

تجنب ترك هواتفك تحت أشعة الشمس المباشرة لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على البطارية.



استخدم الشواحن الأصلية

تم تصميم شواحن أبل خصيصًا لأجهزتها، حيث يضمن استخدام شاحن أبل المعتمد أو الأصلي التوافق مع هواتف آيفون، مما يساعد ذلك في الحفاظ على صحة بطارية جهازك ويضمن الشحن الفعال. كما أنه يقلل من المخاطر مثل ارتفاع درجة الحرارة والمشاكل الكهربائية.

حافظ على تحديث برامجك

غالبًا ما تأتي تحديثات البرامج مع تحسينات وتحسينات في الأداء، ويمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى كفاءة إجمالية أفضل، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على كيفية إدارة آيفون لاستهلاك الطاقة، مما قد يؤدي إلى عمر بطارية أفضل.

استخدم حافظات جيدة

حافظات آيفون الجيدة لا تحمي هاتفك فحسب، بل تسمح أيضًا للهاتف الخاص بك "بالتنفس".حيث لا تريد أن ترتفع درجة حرارة هاتفك وتقلل من صحة البطارية.