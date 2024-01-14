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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رد فعل الأهلي بشأن تصميم  نادي اتحاد جدة على شراء محمد الشناوي .

وكتب فرج عامر : نادي اتحادجدة مصمم عليً شراء محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب، والأهلي لن يستغنى عن الشناوي مهما كان المقابل المادي علي الأقل في انتقالات يناير، الأهلي سوف يغير عقد الشناوي ليصبح قيمته رقما قياسيا للاعبين   المتعاقدين مع الأهلي.

يعمل طبيب النادي الأهلي أحمد جاب الله في الوقت الحالي على التقرير الطبي الخاص باللاعب الفلسطيني وسامأبوعلي والذي سيتم تسليمه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تسجيله بشكل رسمي في قائمة المارد الأحمر ببطولة دوريأبطال أفريقيا.

الكاف ينتظر تقرير وسام أبو علي

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي وبالتحديد البند الخامس في لائحة تأهيل مشاركة اللاعبين بالبطولات الأفريقية على أن لابد من تسليم النادي تقريرا طبيا مفصلا عن حالة اللاعب وأنه مؤهلا ولائق طبيا للمشاركة في البطولات بشكل طبيعيمما يتعين على طبيب النادي الأهلي البدء في التحرك بالوقت الحالي من أجل إعداد ملف كامل عن اللاعب وأرساله إلىالاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة قبل استئناف البطولة على أن يكون مؤهلا للتسجيل رفقة النادي الأهليفي دوري أبطال أفريقيا.

وانضم وسام أبوعلي للنادي الأهلي بشكل رسمي أمس بعدما أعلن النادي عبر منصاته عن الصفقة قبل أن ينضملتدريبات الفريق بالتزامن مع استئناف المران من جديد بعد عودة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من الإجازة.

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