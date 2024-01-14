عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى ما قدمت سامسونج.. سعر Galaxy Fold 5 في قطر

Samsung Galax Z Fold5
Samsung Galax Z Fold5

يبدو أن علامة سامسونج الكورية الجنوبية قررت أن تتفوق على نفسها في جوالاتها الرائدة صاحبة الشاشات القابلة للطي، والمعروفة بـ “Fold”، لذلك أتقنت خبرتها الكبيرة داخل الوحش Samsung Galaxy Z Fold5.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold5 فى قطر لسعة 256 جيجابايت 4900 ريالاً قطرياً، وسعة 512 جيجابايت مقابل 5310 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت بسعر 7110 ريالاً.

جاء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

 

Samsung Galax Z Fold5

بينما الشاشة الخارجية لجوال Samsun Galaxy Z Fold5 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Fold5 بنظام التشغيل أندرويد 13  مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يحتوى جوال Samsung Galaxy Z Fold5 على ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galax Z Fold5

أما تجهيز الكاميرا لجوال Samsung Galaxy Z Fold5 تمثل فى كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

بينما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy Z Fold5 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي ثنائية بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والأخرى 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galax Z Fold5

يقدم جوال Samsung Galax Z Fold5 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، من خلال كابل شحن من نوع Type-C 3.2، تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، مع قارئ لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الالكتروني الشهير S Pen، وتتحمل الشاشة طيها أكثر من 200 ألف مرة بدون أى مشكلات.

يمكنك الحصول على جوال Samsung Galax Z Fold5 في 5 ألوان هي الأزرق الثلجى، الأسود الفانتوم، الكريمى، الرمادى، والأزرق.

سامسونج Fold Samsung Galaxy قطر Samsung Galaxy Z Fold5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

3 كلمات شائعة لا تدعو لأبنائك بها في الامتحانات ..الشيخ الشعراوي يحذر

موضوعات متعلقة

لتجنب شراء موبايل جديد.. حافظ على عمر بطارية هواتف آيفون بهذه الطرق

لو بيتعب عينيك.. كيفية تشغيل الوضع المظلم في فيس بوك

بأسعار مناسبة جدا.. أفضل هواتف في البطارية للشباب والفئة المتوسطة

تحذير لمستخدمي فيسبوك.. سرقة بياناتك وأموالك تتم بهذه الطريقة

هاتف أوبو Oppo فيه كل المواصفات وأرخص سعر في السوق

أفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية تشتريه الفترة القادمة

أخبار التكنولوجيا.. تيم كوك رئيس آبل يخسر في 2023.. شركة تكنولوجياهونر تكشف مفاجأة بشأن جاكي شان

السعر الجديد لـ Galaxy Fold 4 في السعودية

ترشيحاتنا

كيف أنقذ ممثل هندي شهير فتاة من الموت؟.. القصة الكاملة بالفيديو

مفاجأة غير سعيدة بسوق الذهب

قدم الآن في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024

3 كلمات شائعة لا تدعو لأبنائك بها في الامتحانات ..الشيخ الشعراوي يحذر

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال عبدالواحد وفزنا بثلاثة لاعبين مميزين

حريق هائل بعدة ناقلات نفط في ولاية نيو هامبشير الأمريكية.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفله الأخير.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

ثور هائج يقتحم بنكا هنديا.. ماذا حدث؟

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

فيديو

محمد رمضان عن تقديمه السيرة الذاتية لـ صلاح: هسجد في البوستر

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ