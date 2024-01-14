عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحوث الزراعية تتفقد برامج اكثارات القمح والبرسيم والشعير بكفر الشيخ

صدى البلد

قام د. أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ ، لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية.

وشملت الجولة متابعة اكثارات القمح بالادارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية في مساحة حوالى 520 فدان مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية و150 فدان مع الادارة المركزية لانتاج التقاوي لعدد من الأصناف مثل مصر ٣ ومصر ٤ وسخا ٩٥ وسخا ٩٦ وسدس ١٤ وجيزة ١٧١ كذلك 200 فدان مساحات الكتان لصالح شركة طنطا للكتان والزيوت والاكثارات المختلفة من محاصيل الشعير والبرسيم مايقرب من 230 فدان لانتاج تقاوي الاساس من الاصناف المحسنة .

وذلك  تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني على المشروعات الزراعية والمتابعة المستمرة لبرامج التربية وانتاج التقاوى وبالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


وشملت الجولة أيضا زيارة صوب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر
وكذلك محطة الإنتاج الحيواني 
وكان برفقة رئيس الادراة المركزية للمحطات البحثية خلال الزيارة كل من د محمد عطوة مدير محطة سخا والدكتور سعيد ابوالحارث مدير المحطة الإقليمية والسادة الوكلاء والدكتور ابراهيم عبدالهادي رئيس قسم بحوث القمح والدكتور سيد عبد الحميد مدير محطة الغربلة بسخا.

جدير بالذكر أن محطة البحوث الزراعية فى «سخا» بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية إحدى قلاع البحث العلمى الزراعي وتعد صمام الأمن الغذائى المصرى، يعمل بها 534 باحثا من صفوة علماء الزراعة فى مصر والشرق الأوسط يعملون من خلال 58 قسما بحثيا بالمزرعة البحثية المقامة على مساحة 1200 فدان وبالمعامل العلمية وقاعات التدريب.

وتعتبر محطة «سخا» أكبر وأقدم محطات البحوث الزراعية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بدأت المحطة العمل منذ عام 1960، وتهدف إلى استنباط أصناف وهجن ذات جودة عالية لمحاصيل ذات إنتاجية كثيفة وموفرة للمياه، وتتحمل الإجهادات البيئية والحيوية، وتطوير وتحديث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مدبولي: نعي حجم الأزمة وسنتجاوزها بإذن خلال الفترة المقبلة

شاهد.. قرار عاجل في قضية رشوة أسوان الكبرى

بعد تخفيض 50% من تذاكر القطارات لهم.. مزايا لكبار السن بقانون التأمينات

سكاي نيوز: 150 شركة إسرائيلية تدخل في إضراب مؤقت لهذا السبب

600 مليون قدم| "نرجس" يفتح أبواب الخير أمام الاقتصاد المصري.. تفاصيل

رئيس الوزراء: مشروع العاصمة الإدارية كان استشرافا للمستقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح الـ 27%| 14 شهادة بعائد مرتفع داخل البنوك.. تعرف عليها

جلد جريء.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

فيديو

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ