أول رد فعل من حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

قرر حسام المندوه امين عام الصندوق فى نادى الزمالك اللجوء إلى المحكمة الادارية العليا للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى اليوم باستبعاده من مجلس إدارة نادي الزمالك.



وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بصحة انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وقضت باستبعاد حسام المندوه الحسيني، حيث قضت بإلغاء قرار إعلان فوز الحسيني بمقعد أمين صندوق النادي وصحة قرار إعلان فوز باقي أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي جرت أواخر العام الماضي.

كان كريم عادل المرشح السابق لانتخابات نادي الزمالك قد أقام الدعوي وآخرون وطعنوا فيها على قرار إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك فيما تضمنه من إعلان فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد أمين صندوق النادي.

وطلبت الدعوي الحكم ببطلان الانتخابات استنادا إلى عدم صحة إدراج الحسيني ضمن كشوف المرشحين لصدور حكم قضائي باستبعاده من الترشيح من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبيل إجراء الانتخابات.