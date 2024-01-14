The Beekeeper يتصدر البوكس أوفيس في افتتاحية عرضه

تصدر فيلم جيسون ستاثام الجديد The Beekeeper البوكس أوفيس الأميركي في افتتاحية عرضه خلال اليومين الماضيين، وسط منافسة قوية مع عدد من الأعمال الجديدة.

فيلم جيسون ستاثام The Beekeeper تدور أحداثه حول رجل يقود حملة انتقام قوية يذاع صيتها على مستوى وطني، ويتم الكشف عن وظيفته السابقة في إحدى الجهات القوية والسرية وكان يطلق عليه “مربي النحل” أو The Beekeeper.

حقق فيلم The Beekeeper إيرادات في البوكس أوفيس بلغت حوالي 7 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بنهاية عطلة الأسبوع الحالية.

يشارك في بطولة The Beekeeper إلى جانب جيسون ستاثام نجم الأكشن الشهير كل من جيريمي أيرونز، تايلور جيمس، إيمي لامبمان، آمبر سيينا، جوش هوتشرسن.

يأتي ذلك بعد نجاح فيلم جيسون سياثام الماضي، Meg 2: The Trench الذي تدور أحداثه حول فريق بحث في أعماق البحار يواجه أهوال خطيرة، بعدما تسببت عمليات التعدين في إثارة أنوع خطيرة من أسماك القرش، وبلغت ميزانية إنتاجه 130 مليون دولار.

الجزء الاول من فيلم The Meg كانت تدورأحداثه حول سمكة قرش كبيرة الحجم، وحقق إيرادات بلغت حوالي 530 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تدور أحداث فيلم Meg 2: The Trench خلال ساعتين، وهو من إخراج بن ويتلي، ويشارك في بطولته كل من كليف كيرتس، الممثلة الصينية لي بينجبينج، وو جينج، وغيرهم.