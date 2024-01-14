عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

The Beekeeper يتصدر البوكس أوفيس في افتتاحية عرضه

The Beekeeper
The Beekeeper

تصدر فيلم جيسون ستاثام الجديد The Beekeeper البوكس أوفيس الأميركي في افتتاحية عرضه خلال اليومين الماضيين، وسط منافسة قوية مع عدد من الأعمال الجديدة. 

فيلم جيسون ستاثام The Beekeeper تدور أحداثه حول رجل يقود حملة انتقام قوية يذاع صيتها على مستوى وطني، ويتم الكشف عن وظيفته السابقة في إحدى الجهات القوية والسرية وكان يطلق عليه “مربي النحل” أو The Beekeeper.

حقق فيلم The Beekeeper إيرادات في البوكس أوفيس بلغت حوالي 7 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بنهاية عطلة الأسبوع الحالية. 

يشارك في بطولة The Beekeeper إلى جانب جيسون ستاثام نجم الأكشن الشهير كل من جيريمي أيرونز، تايلور جيمس، إيمي لامبمان، آمبر سيينا، جوش هوتشرسن. 

يأتي ذلك بعد نجاح فيلم جيسون سياثام الماضي، Meg 2: The Trench  الذي  تدور أحداثه حول فريق بحث في أعماق البحار يواجه أهوال خطيرة،  بعدما تسببت عمليات التعدين في إثارة أنوع خطيرة من أسماك القرش، وبلغت ميزانية إنتاجه 130 مليون دولار.

الجزء الاول من فيلم The Meg كانت تدورأحداثه حول سمكة قرش كبيرة الحجم، وحقق إيرادات بلغت حوالي 530 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. 

تدور أحداث فيلم Meg 2: The Trench خلال ساعتين، وهو من إخراج بن ويتلي، ويشارك في بطولته كل من كليف كيرتس، الممثلة الصينية لي بينجبينج، وو جينج، وغيرهم.

The Beekeeper Meg 2 البوكس اوفيس جيسون ستاثام بوكس اوفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

عايزة أتجوز.. بلقيس تكشف عن رغبتها في الارتباط للمرة الثانية| فيديو

من زوجته الأولى.. نجم بوليوود عامر خان يحتفل بزفاف ابنته| صور

شيرين رضا ومدحت صالح.. انطلاق احتفالية عرض الجزء الثاني من وبينا ميعاد

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

ظلت مخلصة للفن حتى النهاية.. 7 سنوات على رحيل ماما نونة | صور

بدء التصويت النهائي لترشيحات الأوسكار قبل إعلان القوائم خلال أسبوعين

بيدرو باسكال وجينا أورتيجا ضمن قائمة مقدمي الجوائز في حفل Emmy Awards

للحفاظ على أرشيفها الغنائي.. نانسي عجرم تعقد صفقة عالمية| تفاصيل

ترشيحاتنا

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

كان فيه تعالي وثقة زيادة| تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على تعادل المنتخب مع موزمبيق

قلب الأسواق.. اعرف مواصفات أحدث هاتف من وان بلس OnePlus


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ