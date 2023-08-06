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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 مليون دولار إيرادات فيلم جيسون ستاثام الجديد Meg 2 في يومين

فيلم Meg 2: The Trench
فيلم Meg 2: The Trench

حقق فيلم جيسون ستاثام الجديد Meg 2 إيرادات وصلت إلى 30 مليون دولار خلال يومين من طرحه في البوكس أوفيس الأمريكي، ومن المتوقع أن يحقق انطلاقه قوية بنهاية عطلة الأسبوع الحالي. 

 

فيلم Meg 2: The Trench تدور أحداثه حول فريق بحث في أعماق البحار يواجه أهوال خطيرة،  بعدما تسببت عمليات التعدين في إثارة أنوع خطيرة من أسماك القرش، وبلغت ميزانية إنتاجه 130 مليون دولار.

 

فيلم Meg 2: The Trench

 

 الجزء الاول من فيلم The Meg كانت تدورأحداثه حول سمكة قرش كبيرة الحجم، وحقق إيرادات بلغت حوالي 530 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. 

 

تدور أحداث فيلم Meg 2: The Trench خلال ساعتين، وهو من إخراج بن ويتلي، ويشارك في بطولته كل من كليف كيرتس، الممثلة الصينية لي بينجبينج، وو جينج، وغيرهم.

 

يشارك جيسون ستاثام خلال الفترة المقبلة في 4 أفلام وهي The Expendables 4، وOrson Fortune، إلى جانب كل من The Bee Keeper. 

Meg جيسون ستاثام عمليات التعدين البوكس اوفيس بوكس اوفيس سمكة قرش

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