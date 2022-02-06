جيسون ستاثام يبدأ تصوير الجزء الثاني من The Meg

بدء الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام تصوير الجزء الثاني من فيلمه الشهير The Meg بعد أيام من والدة طفله الثاني من خطيبته عارضة الأزياء روزي هنتنجتون وايتلي.

فيلم سمكة القرش المثير سيطلق على نسخته الثانية التي بدء تصويرها في ستوديوهات وارنر بروس، بالمملكة المتحدة اسم Meg 2: The Trench.

فيلم The Meg تدورأحداثه حول سمكة قرش كبيرة الحجم، وحقق الجزء الأول منه إيرادات بلغت حوالي 530 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن يعود جيسون ستاثام للمشاركة في البطولة التمثيلية مع الممثلة الصينية لي بينجبينج، ويقوم بدور غواص إنقاذ في البحرية الأمريكية، وهي بشخصية عالمة بحار.

يشارك جيسون ستاثام خلال الفترة المقبلة في 4 أفلام وهي The Expendables 4، وOrson Fortune، إلى جانب كل من The Bee Keeper.

ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن النجم الأمريكي العالمي جيسون ستاثام البالغ من العمر 54 عاما، قد رزق بمولوده الجديد من خطيبته الممثلة البريطانية وعارضة الأزياء العالمية «روزي وايتلي».

وقالت الصحيفة إن أحد أفراد عائلتهم أخبرهم بأن روزي أنجبت طفلا يوم الأربعاء الماضي 2 فبراير، مؤكدا بأنها وطفلها بصحة جيدة.

وكانت روزي أعلنت عن حملها منذ 8 أشهر ونصف عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

يتشارك جيسون ستاثم مع وايتلي ابنا يبلغ من العمر 4 سنوات وهو جاك أوسكار، وذلك بعدما أعلنا خطبتهما في حفل جولدن جلوب عام 2016 عندما عرضت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 34 عاما خاتم خطبتها أمام الكاميرات.

ارتبط الثنائي الشهير منذ حوالي 9 سنوات، وولد طفلهما الأول عام 2017، وعبرت الأم في تصريحات سابقة لها أن الأمومة هي رحلة رائعة وأجمل الأشياء في العالم.

إتمام مراسم الزواج ليس على رأس قائمة الأولويات بالنسبة للنجم جيسون ستاثام وخطيبته، التي كشفت في تصريح تلفزيوني سابق تفاصيل وكواليس عملهما من المنزل في فترة جائحة الكورونا، التي منحتهم الوقت لقضاء مزيد من الوقت سويا كعائلة واحدة.

كما حقق فيلم الأكشن للممثل جيسون ستاثام Wrath of Man إيرادات وصلت عالميا إلى 104 مليون دولار، بعد طرحه في مايو الماضي.